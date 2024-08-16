"АЭС наиболее целесообразны в плане экологии" — вице-министр экологии и природных ресурсов РК
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В ходе публичных обсуждений по строительству АЭС в Казахстане вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев отметил, что атомные электростанции наиболее целесообразны с точки зрения экологии, передаёт BaigeNews.
"Это неоспоримый факт. Любой другой объект, производящий электроэнергию, в той или иной степени наносит вред окружающей среде. Угольные станции выбрасывают в атмосферу значительное количество загрязняющих веществ, гидроэлектростанции могут затапливать большие территории, даже возобновляемые источники энергии создают шумовой эффект и оказывают негативное воздействие на флору и фауну. Из всех способов получения электроэнергии необходимо выбрать наиболее экологически чистый и безопасный", - заявил спикер.
Кроме того, вице-министр напомнил, что в Казахстане требования к строительству любых электростанций ужесточены в соответствии с экологическим законодательством.
"Если на референдуме будет принято решение строить АЭС, то все последующие действия обязательно пройдут через призму экологической экспертизы с участием широкой общественности", — добавил Жомарт Алиев.
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