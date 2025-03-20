В ночь с 20 на 21 марта, с 23:00 до 08:00, АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") проведет плановые технические работы, в связи с чем несколько электронных сервисов будут временно недоступны, включая портал eGov, мобильное приложение eGovmobile и сервис "Цифровые документы", передаёт BaigeNews.kz.

"Если у вас запланирован рейс в этот промежуток, рекомендуем взять с собой оригиналы документов (удостоверение личности, паспорт и др.), чтобы избежать возможных неудобств при регистрации на рейс и прохождении контроля", - сообщили в пресс-службе аэропорта Астаны.