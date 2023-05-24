Аэропорты Астаны и Актау закроют на ремонт

Фото: nqz.avia.tips

Аэропорты Астаны и Актау закроют для ремонта взлётно-посадочных полос. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании FlyArystan, передаёт BaigeNews.kz.

При этом Аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане будет закрыт 24,31 мая и 7 июня 2023 года с 13:20 до 17:20.

А в городе Актау ремонтные работы взлётно-посадочной полосы будут проводиться 24,25 мая 2023 года с 10:00 до 20:00.

Накануне сообщалось о задержке двух рейсов авиакомпании из-за столкновения самолётов с птицами/