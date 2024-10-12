Аэропорту Уральска предоставлена пятая степень "свободы воздуха"

Аэропорт Уральска включен в перечень действующего режима "открытое небо". Документ подписал Министр транспорта Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время в 15 аэропортах Казахстана: в Астане, Алматы, Шымкенте, Актау, Актобе, Караганде, Усть-

Каменогорске, Павлодаре, Кокшетау, Таразе, Петропавловске, Семее, Туркестане, Костанае и Уральске действует режим

"открытое небо".

"Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха". Полеты с 5 степенью "свободы воздуха" подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран. Внедрение режима "открытое небо" в Уральске способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности города", — говорится в сообщении.

Кроме того, по обращению жителей Уральска расписание авиарейсов было перепланировано с ночного на дневное и вечернее время.

Напомним, что на сегодняшний день регулярные рейсы в Уральск и обратно выполняются по пяти внутренним (Астана, Алматы, Туркестан, Атырау, Актау) и одному международному направлению (Франкфурт) с общей частотой 32 рейса в неделю.