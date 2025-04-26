В Международном аэропорту Сент-Пит-Клируотер, в аммериканском штате Флорида эвакуировали пассажиров и временно приостановили работу аэропорта после сообщения о бомбе борту самолета авиакомпании Allegiant Air, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел 25 апреля на рейсе 2006, направлявшемся в Цинциннати.​

Как сообщает Associated Press, записка с угрозой была найдена на двери туалета бортпроводником перед вылетом. Пилот немедленно остановил самолет и эвакуировал около 170 пассажиров на взлетно-посадочную полосу. Власти округа Пинеллас начали расследование, но взрывных устройств обнаружено не было, пострадавших нет.​

Шериф округа Пинеллас Боб Гуалтьери отметил, что угроза касалась всех самолетов Allegiant в аэропорту. Службы безопасности провели проверку всех шести самолетов авиакомпании с использованием кинологических подразделений. После завершения проверки аэропорт возобновил работу около 20:00 по местному времени.​

Авиакомпания Allegiant Air заявила, что безопасность пассажиров и экипажа является их приоритетом и они сотрудничают с правоохранительными органами в ходе расследования.​

Расследование продолжается, и пока не сообщается о подозреваемых.