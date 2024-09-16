Аэропорт в области Жетысу намерен построить казахстанско-германский консорциум

В рамках официального визита Федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Казахстан между министерством транспорта и компанией SKYHANSA заключено рамочное соглашение о реализации проекта строительства грузопассажирского аэропорта в специальной экономической зоне "Хоргос – Восточные Ворота", передаёт BaigeNews.kz.

Документ подписали вице-министр Талгат Ластаев и управляющий партнёр SKYHANSA Юрген Грецбах.

Проект предполагает трехэтапную программу строительства инфраструктуры аэропорта c пассажирским терминалом мощностью до 500 человек в час, топливного хранилища ёмкостью до 550 000 тонн/год, грузового терминала с полной обработкой грузов до 250 000 тонн/год, создание авиационно-технического центра для обслуживания воздушных судов, а также развитие других туристических и торгово-развлекательных услуг.

Общая сумма частных инвестиций в проект предполагается от 500 миллионов долларов, с созданием более 300 постоянных рабочих мест.

Акиматом Жетысуской области выделен земельный участок для строительства аэропорта, инвестор планирует приступить к реализации проекта после заключения Соглашения об инвестициях.