Аэропорт в Новой Зеландии ввёл ограничение по времени на прощальные объятия
Сегодня, 16:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:11Сегодня, 16:11
154Фото: Bild
Аэропорт города Данидин в Новой Зеландии ограничил время объятий своих посетителей до трёх минут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
CNN сообщил о знаке, ссылаясь на пост в Facebook, под которым собираются как шутливые, так и возмущённые комментарии.
Глава аэропорта, Даниэль Де Боно, в радиоинтервью объяснил, что, согласно исследованию, всего 20 секунд достаточно для высвобождения "гормона любви" окситоцина при объятиях. Чем короче объятие, тем больше посетителей смогут это почувствовать, отметил он. Если кто-то хочет обниматься дольше перед поездкой, им предлагается отправиться на парковку. Там можно находиться бесплатно до 15 минут.
Самое читаемое
- Беременная седьмым ребёнком казахстанка умерла при странных обстоятельствах
- Дёргался и плакал: посмертный донор ожил на операционном столе
- Парк имени Рахымжана Кошкарбаева открыт в день его 100-летия на его родине в Тайтобе
- Израиль нанес новую серию авиаударов по Бейруту
- Умный город будущего для туристов создал выпускник школы в Семее