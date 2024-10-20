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Аэропорт в Новой Зеландии ввёл ограничение по времени на прощальные объятия

Сегодня, 16:11
АВТОР
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Bild Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11
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Фото: Bild

Аэропорт города Данидин в Новой Зеландии ограничил время объятий своих посетителей до трёх минут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

CNN сообщил о знаке, ссылаясь на пост в Facebook, под которым собираются как шутливые, так и возмущённые комментарии.

Глава аэропорта, Даниэль Де Боно, в радиоинтервью объяснил, что, согласно исследованию, всего 20 секунд достаточно для высвобождения "гормона любви" окситоцина при объятиях. Чем короче объятие, тем больше посетителей смогут это почувствовать, отметил он. Если кто-то хочет обниматься дольше перед поездкой, им предлагается отправиться на парковку. Там можно находиться бесплатно до 15 минут.

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