Работы по строительству аэропорта в курортной зоне Кендерли Мангистауской области организованы в две смены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

Сообщается, что глава ведомства Марат Карабаев проверил ход строительства.

"Подрядная организация ведёт земляные работы и разработку котлована. На объекте работают 60 единиц спецтехники и 80 рабочих. Кендерли имеет большой туристический потенциал. Прорабатываем вопрос открытия пяти внутренних авиарейсов в Атырау, Актобе, Уральск, Алмату, Астану, а также ряд международных авиарейсов в соседние государства", – отметил Марат Карабаев.

Пропускная способность аэропорта составит 150 пассажиров в час. Взлетно-посадочная полоса будет длиной 2200 метров с возможностью дальнейшего расширения.

Также в этом году завершится ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау. Это позволит увеличить количество авиарейсов как внутренних, так и международных.

Сообщалось, что президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство аэропорта в курортной зоне Кендерли. Он отметил необходимость создания более комфортных условий для передвижения казахстанцев и улучшения доступности туристических локаций.