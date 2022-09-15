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  • Аэропорт Караганды выплатит 80 миллионов тенге за продажу дорогого авиатоплива
gov.kz Сегодня, 09:30
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Фото: gov.kz

Аэропорт Караганды выплатит 80 миллионов тенге за продажу дорогого авиатоплива

Аэропорт Караганды "Сары-арка" оштрафовали за установление монопольно высоких цен при реализации авиаГСМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции. 

Административное дело было возбуждено после расследования департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Карагандинской области в отношении АО "Аэропорт "Сары-Арка". Проверка показала, что аэропорт устанавливал монопольно высокие цены при реализации авиаГСМ по внутренним воздушным линиям в 2018-2019 годах. 

Представитель аэропорта в ходе судебного заседания факт нарушения признал.

"Второго сентября постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Караганды АО "Аэропорт "Сары-Арка" привлечён к административной ответственности, также наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 31 104 912 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 50 240 000 тенге", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Постановление суда не вступило в законную силу. 

Ранее на 735 тысяч тенге оштрафовали руководство аэропорта Усть-Каменогорска.

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#монополия #аэропорт #ГСМ #Караганда
Сегодня, 09:30
153
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