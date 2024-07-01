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Аэропорт и вокзалы Астаны перешли на усиленный режим

Сегодня, 16:05
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: baigenews.kz

В период проведения Саммита ШОС в столичном аэропорту будет обеспечена усиленная и круглосуточная работа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта.

В ведомстве отметили, что вылет регулярных рейсов запланирован по расписанию.

"На период проведения саммита дополнительно привлечен производственный персонал и диспетчерский состав. Так, в качестве резерва задействовано более 100 работников, совместно со столичным акиматом привлекаются волонтеры со знанием иностранных языков. Также предусмотрена готовность запасных аэропортов в городах Алматы и Караганда", - говорится в сообщении.

Говоря о готовности столичных железнодорожных вокзалов, необходимо отметить, что в рамках проведения ШОС объекты жд работают в штатном режиме.

"На сегодняшний день со станции Астана-1 курсируют 23 маршрута со среднесуточным пассажиропотоком порядка 11 тыс. пассажиров в сутки. По железнодорожному вокзалу "Нурлы жол" курсируют 19 маршрутов со среднесуточным пассажиропотоком 8 тыс. пасс/сут. Вокзалы оснащены системами комплексной безопасности", - отметили в Минтранспорта.

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