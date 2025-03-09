Аэропорт Гамбурга из-за забастовки отменил все рейсы на 9 марта
Профсоюз не уведомил руководство аэропорта о предстоящей забастовке.
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9 марта профсоюз Ver.di объявил забастовку, в результате чего в аэропорту Гамбурга отменили все рейсы, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно заявлению, сотрудники требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Также сообщается, что из-за забастовки возможны отмены и задержки рейсов. Пассажиры могут рассчитывать на компенсации и альтернативные маршруты в соответствии с правилами ЕС.
Как сообщила пресс-служба аэропорта в социальных сетях, профсоюз не уведомил руководство аэропорта о предстоящей забастовке.
"Необъявленная забастовка Ver.di 9 марта 2025 года. Без какого-либо предупреждения профсоюз Ver.di призвал службы аэропорта Гамбурга немедленно объявить забастовку в воскресенье, 9 марта," — цитирует заявление РИА Новости.
Аэропорт будет закрыт как минимум в течение всего дня 9 марта.
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