9 марта профсоюз Ver.di объявил забастовку, в результате чего в аэропорту Гамбурга отменили все рейсы, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно заявлению, сотрудники требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Также сообщается, что из-за забастовки возможны отмены и задержки рейсов. Пассажиры могут рассчитывать на компенсации и альтернативные маршруты в соответствии с правилами ЕС.

Как сообщила пресс-служба аэропорта в социальных сетях, профсоюз не уведомил руководство аэропорта о предстоящей забастовке.

"Необъявленная забастовка Ver.di 9 марта 2025 года. Без какого-либо предупреждения профсоюз Ver.di призвал службы аэропорта Гамбурга немедленно объявить забастовку в воскресенье, 9 марта," — цитирует заявление РИА Новости.

Аэропорт будет закрыт как минимум в течение всего дня 9 марта.