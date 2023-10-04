Аэропорт Астаны закроют на ремонтные работы

Казахстанцев уведомляют о закрытии Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в связи с ремонтом взлётно-посадочной полосы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании FlyArystan.

"Ремонтные работы в аэропорту города Астана будут проводиться в следующие даты: 11 октября, 16 октября и 18 октября 2023 г. в период с 13:20 до 17:20 по местному времени", - говорится в сообщении.

В связи с этим, авиакомпания предлагает альтернативные даты вылета пассажирам, чьи рейсы совпадают со временем ремонтных работ. Информация об актуальном времени/дате вылета будет отправлена пассажирам индивидуальным сообщением на телефонные номера и электронные адреса, указанные при бронировании билетов.