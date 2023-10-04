  • 4 Октября, 17:44
  • BAIGENEWS

Аэропорт Астаны закроют на ремонтные работы

Сегодня, 16:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
153
Фото: Baigenews.kz

Казахстанцев уведомляют о закрытии Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в связи с ремонтом взлётно-посадочной полосы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании FlyArystan.

"Ремонтные работы в аэропорту города Астана будут проводиться в следующие даты: 11 октября, 16 октября и 18 октября 2023 г. в период с 13:20 до 17:20 по местному времени", - говорится в сообщении.

В связи с этим, авиакомпания предлагает альтернативные даты вылета пассажирам, чьи рейсы совпадают со временем ремонтных работ. Информация об актуальном времени/дате вылета будет отправлена пассажирам индивидуальным сообщением на телефонные номера и электронные адреса, указанные при бронировании билетов.

"Просим обратить внимание на то, что данные изменения произошли не по вине и вне контроля авиакомпании. FlyArystan поддерживает аэропорт города Астана в стремлении обеспечить безопасность полетов, однако сожалеет, что данные изменения повлияют на планы пассажиров", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх