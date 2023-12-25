Аэропорт Астаны встретил 7,5 – миллионного пассажира

Международный аэропорт города Астаны обслужил 7,5 миллионного пассажира. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 25%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

"Сегодня аэропорт города Астаны встретил 7,5 млн. пассажира. Юбилейный пассажир прибыл в столицу рейсом КС853 авиакомпании "Эйр Астана" из города Алматы. 2023 год для аэропорта стал рекордным по количеству обслуженных пассажиров. Рост со значением показателя 2022 года (6 млн. человек) составил 25%", - сообщили в КГА.

По информации комитета, из аэропорта Астаны выполняются 40 авиамаршрутов с частотой более 500 рейсов в неделю, из них: - внутренние авиарейсы - 16 маршрутов с частотой 367 рейсов в неделю; - международные авиарейсы - 24 маршрутов с частотой 143 рейса в неделю.