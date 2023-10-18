Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом

Правительство Казахстана подписало оглашение с компанией Terminals Holding из ОАЭ о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Документ подписан в ходе рабочей поездки главы правительства РК Алихана Смаилова в Туркестанскую область.

Группа компаний Terminals Holding — быстрорастущее авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на перспективных рынках Азии и Африки, а также связанное с крупной портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.

Инвестор проведёт всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмёт на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом.

"Первоочередной задачей инвестора является подготовка взлётно-посадочной полосы к реконструкции и её дальнейшая модернизация. С учётом подготовительных работ и короткого строительного сезона столицы реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году. Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учётом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций", - указывается в пресс-релизе.