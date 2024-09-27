  • 27 Сентября, 07:00
  • BAIGENEWS

Аэропорт Астаны с 5 октября меняет режим работы

Сегодня, 06:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 06:30
Сегодня, 06:30
68
Фото: BaigeNews.kz

Аэропорт Астаны возвращается к обычному режиму работы с 5 октября, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, досрочно завершён ремонт взлётно-посадочной полосы, во время которого аэродром был закрыт для приёма и выпуска самолетов с 22:00 до 6:00.

"Работы, которые начались 1 мая 2024 года и были запланированы до 24 декабря, в настоящее время завершены, и аэропорт возобновит работу на взлётно-посадочной полосе в обычном режиме с 5 октября 2024 года в 1.00 UTC", – указывается в пресс-релизе.

Самое читаемое

Наверх