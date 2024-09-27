Аэропорт Астаны с 5 октября меняет режим работы

Аэропорт Астаны возвращается к обычному режиму работы с 5 октября, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, досрочно завершён ремонт взлётно-посадочной полосы, во время которого аэродром был закрыт для приёма и выпуска самолетов с 22:00 до 6:00.