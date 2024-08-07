  • 7 Августа, 14:37
  • BAIGENEWS

Аэропорт Астаны проверят после произошедших там инцидентов с повреждением самолетов

Сегодня, 13:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аэропорт Астаны проверят после произошедших там инцидентов с повреждением самолетов Сегодня, 13:35
Сегодня, 13:35
134

По поручению Министерства транспорта Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановую инспекцию столичного аэропорта в связи с участившимися в последнее время инцидентами повреждений воздушных судов, передаёт BaigeNews.

Самое читаемое

Наверх