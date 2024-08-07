Аэропорт Астаны проверят после произошедших там инцидентов с повреждением самолетов
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
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По поручению Министерства транспорта Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановую инспекцию столичного аэропорта в связи с участившимися в последнее время инцидентами повреждений воздушных судов, передаёт BaigeNews.
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