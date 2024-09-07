Аэропорт Астаны продолжает встречать участников Всемирных игр кочевников

На сегодняшний день в Астану прибыло порядка 2000 спортивных участников V Всемирных игр кочевников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

"Аэропорт Астаны прилагает все усилия для обеспечения комфортного и безопасного прибытия всех гостей и участников. Работники столичной воздушной гавани работают в круглосуточном режиме, с целью обеспечения высокого уровня сервиса и поддержки для всех прибывающих спортсменов, пассажиров, спортивных делегаций и гостей столицы. Мы уверены, что 5-е Всемирные Игры Кочевников станут ярким событием в жизни нашей столицы и страны", — говорится в сообщении.

В преддверии V Всемирных игр кочевников в столицу начали прибывать официальные почетные гости, наряду со спортсменами-участниками соревнований.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов торжественно встретил в международном аэропорту Астаны министра спорта Узбекистана Адхама Икрамова.

"Это один из значимых этапов международных игр. Присутствие гостей со всего мира еще больше повышает важность мероприятия. Всемирные Игры кочевников — это уникальная возможность продемонстрировать богатое наследие кочевой культуры и укрепить единство через спорт", — отметили в пресс-службе ведомства.

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев торжественно встретил почетных гостей и официальных лиц, прибывших в столицу в преддверии Всемирных игр кочевников.

В составе официальных лиц делегации прибыли исполнительный директор административного сектора Спортивного совета Абу-Даби Д-р Ахмад аль-Кубайси, Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Карен Гилоян, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбек Максутов.

"Мероприятие обещает стать значимым событием, объединяющим культуры и традиции разных народов", — подчеркнули в министерстве туризма и спорта.

Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. В них примут участие более 2 500 спортсменов из 89 стран. Церемония открытия начнётся 8 сентября в 19:00. Игры будут освещать журналисты из 64 стран. На данный момент аккредитовано 1285 представителей медиа.