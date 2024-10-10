Аэропорт Астаны обязали отказаться от идеи повышения стоимости парковки
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Стоимость парковки планировали повысить с 15 октября в аэропорту Астаны. Это решение отменил департамент Агентства по защите конкуренции, передаёт BaigeNews.kz.
"Департаментом АЗРК вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев". В результате АО приняло меры по недопущению повышения цен в зонах платной парковки", - сообщили в ведомстве.
Напомним, стоимость парковки хотели повысить для "улучшения инфраструктуры парковочных зон, крытого паркинга, экспресс линии и первой линии аэропорта и поддержания должного уровня обслуживания пассажиров". Подорожание объясняли также увеличением расходов на содержание объекта, тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции.
Самое читаемое
- Главного вора в законе Казахстана нашли повешенным - СМИ
- В аэропорту Астаны начали замерять температуру прилетающим из-за рубежа
- "Если расскажешь, убью твою маму": мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в Алматы
- На Флориду надвигается мощный ураган: население эвакуируют, аэропорты закрыты
- Пилот Turkish Airlines умер прямо во время полета