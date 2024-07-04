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Аэропорт Астаны обратился к вылетающим казахстанцам

Сегодня, 14:06
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baigenews.kz Сегодня, 14:06
Сегодня, 14:06
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Фото: baigenews.kz

Администрация аэропорта Астаны обратилась к вылетающим в день проведения Саммита ШОС казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Международный аэропорт Астаны.

“В связи с загруженностью дорог мы рекомендуем прибыть в аэропорт заблаговременно, чтобы успеть на свой рейс. Пожалуйста, планируйте свой маршрут заранее, учитывая возможные задержки”, - говорится в сообщении.

 

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