Аэропорт Астаны обратился к вылетающим казахстанцам
Сегодня, 14:06
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Сегодня, 14:06Сегодня, 14:06
113Фото: baigenews.kz
Администрация аэропорта Астаны обратилась к вылетающим в день проведения Саммита ШОС казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Международный аэропорт Астаны.
“В связи с загруженностью дорог мы рекомендуем прибыть в аэропорт заблаговременно, чтобы успеть на свой рейс. Пожалуйста, планируйте свой маршрут заранее, учитывая возможные задержки”, - говорится в сообщении.