Международный аэропорт столицы переходит на новый этап развития. Как сообщает Terminals Holding, компания заключила 25-летнее инвестиционное соглашение о доверительном управлении воздушной гаванью через дочернюю структуру Terminals Astana Airport Limited. Общий объем прямых инвестиций составит 153 млрд тенге, а дополнительно планируется привлечь до 393 млрд тенге косвенных вложений в течение 25 лет — без использования средств госбюджета, передаёт BaigeNews.kz.

Еще в 2023 году аэропорт фиксировал убытки свыше 14 млрд тенге, но уже в 2024 году, после начала операционного управления Terminals Holding, перешел к прибыли в размере 790 млн тенге. Росту способствовали внедрение современных технологий, оптимизация аренды и коммерческих площадей, запуск биометрической идентификации пассажиров и другие реформы.

Пассажиропоток в 2024 году увеличился до 8,3 млн человек, и этот показатель планируется довести до 15 млн к 2033 году и 30 млн — к 2053 году.

Ключевые направления инвестиций:

Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км — для параллельных операций и увеличения пропускной способности;

Расширение терминала Т2 и строительство нового терминала Т3;

Модернизация грузового терминала — увеличение грузооборота до 130 000 тонн в год;

Расширение топливно-заправочного комплекса — площадь вырастет более чем в два раза;

Развитие инновационного кластера Aero City — деловые центры, гостиницы, выставочные площадки и торговая инфраструктура рядом с аэропортом.

Рабочие места и стабильность

Собственность на ключевую инфраструктуру сохраняется за АО "МАНН". Все работники аэропорта сохраняют свои должности, а программа Terminals Holding включает обучение и развитие персонала.

Новый международный хаб в Центральной Азии

По словам представителей инвестора, проект направлен на превращение Астаны в мощный международный транспортный узел, повышение конкурентоспособности Казахстана и укрепление экономических связей с другими странами.