Аэропорт Алматы закрыли из-за непогоды
Некоторые рейсы отменены.
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В связи с ухудшением погодных условий аэропорт Алматы временно закрыт на приём воздушных судов, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.
Воздушная гавань не будет принимать самолёты с 20:45 до 23:00 20 декабря.
"На данный момент из аэропорта Алматы задерживается девять рейсов на вылет, 12 рейсов на прилёт, два рейса отменены. Фактическая метеосводка: видимость 200 метров, скорость ветра 5 метров в секунду, ливневой снег и замерзающий туман. По прогнозу до 21:00 – сильный ливневый снег, порывы ветра 16 метров в секунду, видимость 200 метров", - сообщили в ведомстве.
Специалисты отметили, что задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полётов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации.
Ситуация может привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуют уточнять статус и время вылета.
Напомним, более 10 рейсов задержаны и в аэропорту Астаны.
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