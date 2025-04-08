С 1 апреля 2025 года в терминале внутренних рейсов начались работы по реновации наружных сетей водоснабжения и пожаротушения. В связи с этим на территории паркинга перед терминалом проводятся земляные работы, что временно снижает пропускную способность проезжей части на привокзальной площади, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы просим вас учитывать эти изменения при планировании поездки в аэропорт, чтобы избежать возможных задержек и опозданий. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны вблизи строительных зон", - говорится в сообщении аэропорта.

Работы будут продолжаться до 1 сентября 2025 года. Пассажирова поблагодарили за понимание и надеемся на ваше терпение в период проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что антимонопольное расследование проводится на территории аэропорта Алматы.