Аэропорт Актобе увеличивает число рейсов и готовится к модернизации
Пассажиропоток воздушной гавани растёт.
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Председатель Правления АО "Международный аэропорт Алия Молдагулова" Дастан Малиев рассказал какие меры принимаются для увеличения пассажиропотока, внедрения инновационных решений и модернизации инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.
Так, по его словам, ежегодно пассажиропоток аэропорта Актобе увеличивается в среднем на 10%. По итогам 2024 года количество обслуженных пассажиров практически достигло 1 млн, составив 985 тысяч человек, а объем обработанного груза превысил 11 тысяч тонн.
Аэропорт продолжает развивать связи с ключевыми городами и странами, предоставляя пассажирам возможность путешествовать по 11 направлениям, включая регулярные и сезонные рейсы в Астану, Алматы, Актау, Атырау, Туркестан, Шымкент, Стамбул, Анталью, Шарм-Эш-Шейх, Доху, Пхукет.
В частности, в 2024 году увеличилось количество рейсов в Шарм-Эш-Шейх благодаря добавлению новых частот авиакомпаниями Air Cairo и FlyArystan. В следующем году планируется увеличить до 12 рейсов в неделю в Анталью.
Кроме того, со 2 мая текущего года авиакомпания SCAT открывает рейсы из Актобе в Шымкент с частотой 4 раза в неделю, а авиакомпания FlyArystan возобновляет рейсы по данному направлению с 1 июня. Всего в Шымкент будут доступны 6 рейсов в неделю.
"Аэропорт Актобе активно реализует проекты по модернизации инфраструктуры для обеспечения роста грузопотока и улучшения качества обслуживания пассажиров. В числе приоритетных проектов – модернизация топливного комплекса, строительство современной складской инфраструктуры и создание специальной экономической зоны, которая охватывает территорию объекта. Эти шаги позволят укрепить позиции аэропорта как важного грузового хаба и улучшить условия для будущего расширения", - сказал Дастан Малиев.
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