Председатель Правления АО "Международный аэропорт Алия Молдагулова" Дастан Малиев рассказал какие меры принимаются для увеличения пассажиропотока, внедрения инновационных решений и модернизации инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.



Так, по его словам, ежегодно пассажиропоток аэропорта Актобе увеличивается в среднем на 10%. По итогам 2024 года количество обслуженных пассажиров практически достигло 1 млн, составив 985 тысяч человек, а объем обработанного груза превысил 11 тысяч тонн.

Аэропорт продолжает развивать связи с ключевыми городами и странами, предоставляя пассажирам возможность путешествовать по 11 направлениям, включая регулярные и сезонные рейсы в Астану, Алматы, Актау, Атырау, Туркестан, Шымкент, Стамбул, Анталью, Шарм-Эш-Шейх, Доху, Пхукет.



В частности, в 2024 году увеличилось количество рейсов в Шарм-Эш-Шейх благодаря добавлению новых частот авиакомпаниями Air Cairo и FlyArystan. В следующем году планируется увеличить до 12 рейсов в неделю в Анталью.



Кроме того, со 2 мая текущего года авиакомпания SCAT открывает рейсы из Актобе в Шымкент с частотой 4 раза в неделю, а авиакомпания FlyArystan возобновляет рейсы по данному направлению с 1 июня. Всего в Шымкент будут доступны 6 рейсов в неделю.