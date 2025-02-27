Администрация воздушной гавани сделала заявление из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и техническим обслуживанием, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Актау временно закрыта на период с 12.00 до 17.00 местного времени 27 февраля.

Пассажиры могут получить актуальную информацию о состоянии рейсов и изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта www.aktau-airport.kz или по телефону круглосуточного справочного бюро: 8 (7292) 60 97 55.

По предварительной информации из 11 запланированных рейсов на 27 февраля 4 рейса задерживаются.