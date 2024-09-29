Аэропорт Актау не смог принять самолёт из Шымкента из-за непогоды

Из-за погодных условий в аэропорту Актау была отменена посадка самолёта из Шымкента. Воздушное судно направили в Атырау. Третья часть пассажиров вернулись обратно в Шымкент, остальные же остались в аэропорту Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Около 140 пассажиров сегодня утром, 29 сентября, в 10:40 часов вылетели из Шымкента и должны были прибыть в Актау в 13:00. Однако борт поменял направление в связи с непогодой и приземлился в 13:00 часов в аэропорту Атырау.

"Нас обманным путем вывели из воздушного судна и объявили о регистрации рейса обратно в Шымкент. Естественно, жители Шымкента вернулись на борт, а жители Актау остались в "плену" аэропорта Актау. Представитель авиакомпании "SCAT" нам не дала гарантии, что нас отправят в Актау или вернут деньги. Даже если бы нам их возвратили, то мы приобретали билеты за 1-1,5 месяца на одного человека по 30 тысяч тенге. А если покупать билет завтрашним днем, то он обойдется 110-120 тысяч тенге. Авиакомпания "SCAT" поставила всех в патовую ситуацию и бросила на произвол судьбы", — говорит житель Актау Ринат.

Оставшиеся в аэропорту пассажиры написали заявление в линейный отдел полиции на авиакомпанию "SCAT" и ее представителя. Они намерены с ними судиться, считая это нечеловеческим отношением к своим клиентам.

Пассажиры также заявляют, что их не обеспечили питанием и местом для проживания.

Уже вечером в 18:00 часов от безысходности большая часть пассажиров, а это в основном жители Актау, были вынуждены добираться до родного города своими силами.

В то же время люди просят поблагодарить акимат Атырауской области в лице заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержана Хайноллаева, организовавшего автобус, на котором оставшихся 39 человек бесплатно доставят до Актау.

В пресс-службе авиакомпании "SCAT" сообщили, что по причине сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду самолет, выполнявший перелет по направлению Шымкент - Актау вынужден был совершить посадку в аэропорту Атырау. Ожидание улучшения погодных условий не привело к положительному результату, в связи с чем пассажирам было предложено возвращение в порт вылета с обеспечением возврата стоимости перелета, либо перебронированием на другие даты без применения штрафных санкций.