  • 19 Августа, 22:56
  • BAIGENEWS
Почти в два раза подорожали книги и канцтовары в Казахстане
Смаилов потребовал оперативно завершить аудит на "АрселорМиттал Темиртау"
Авария на шахте "Казахстанская": ответственным может грозить до семи лет тюрьмы
Глава государства посетил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы
Лакшми Миттал знает о ЧП на принадлежащей ему шахте "Казахстанская
Избиение ребенка в центре Астаны: суд вынес решение
В Мангистау снят режим "веерного" отключения электроэнергии из-за аварии на МАЭК
Судью в Таразе подозревают в получении взятки в два миллиона тенге
С 1 сентября увеличат размер госстипендий в Казахстане
Продавцы авто смогут онлайн передать госномера новому владельцу
Житель Сарыагаша подарил своей жене почку
Еще один казахстанский клуб вылетел из еврокубков
Найдено тело второго горняка после ЧП на шахте в Темиртау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Аэродромные плиты начали менять в аэропорту Актобе

Сегодня, 22:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Актюбинской области Сегодня, 22:22
Сегодня, 22:22
119
Фото: акимат Актюбинской области

В международном аэропорту имени Алии Молдагуловой в Актобе начаты работы по замене аэродромных плит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ремонтные работы проинспектировал аким области Ералы Тугжанов.

"Администация аэропорта доложила, что всего планиуется заменить и отремонтировать около 1000 плит. Мероприятия должны быть завершены в ноябре. Отметим, что в апреле-мае этого года была произведена замена 100 плит", — говорится в сообщении.

Аким поручил обеспечить высокое качество и своевременное завершение работ.

Самое читаемое

Наверх