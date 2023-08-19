Аэродромные плиты начали менять в аэропорту Актобе
Сегодня, 22:22
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Сегодня, 22:22Сегодня, 22:22
119Фото: акимат Актюбинской области
В международном аэропорту имени Алии Молдагуловой в Актобе начаты работы по замене аэродромных плит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Ремонтные работы проинспектировал аким области Ералы Тугжанов.
"Администация аэропорта доложила, что всего планиуется заменить и отремонтировать около 1000 плит. Мероприятия должны быть завершены в ноябре. Отметим, что в апреле-мае этого года была произведена замена 100 плит", — говорится в сообщении.
Аким поручил обеспечить высокое качество и своевременное завершение работ.
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