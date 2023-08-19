Аэродромные плиты начали менять в аэропорту Актобе

В международном аэропорту имени Алии Молдагуловой в Актобе начаты работы по замене аэродромных плит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ремонтные работы проинспектировал аким области Ералы Тугжанов.

"Администация аэропорта доложила, что всего планиуется заменить и отремонтировать около 1000 плит. Мероприятия должны быть завершены в ноябре. Отметим, что в апреле-мае этого года была произведена замена 100 плит", — говорится в сообщении.