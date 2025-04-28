На главном судебном разбирательстве по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата продолжается допрос девушки, фигурирующей в деле. Адвокаты потерпевшей стороны усомнились в достоверности показаний свидетельницы Эльмиры Нуркеновой, обнаружив несостыковки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сначала адвокат семьи Шерзата Полата поинтересовался у Эльмиры Нуркеновой, на каком языке она обучалась в школе. По словам свидетельницы, она училась в русском классе. Затем адвокат указал на тот факт, что на всех допросах Нуркенова отвечала на казахском языке, почему-то на суде решила вдруг отвечать на русском.

"На прошлом заседании вы сказали, что на месте происшествия было темно. Я сейчас вам покажу снимки этого места. Мы поехали туда в такое же время суток. Посмотрите, как там светло. Есть 2-3 прожектора. Перед магазином очень светло", - заявил адвокат семьи Шерзата Полата.

Эльмира Нуркенова в ответ подтвердила наличие прожекторов, но, по ее словам, они не были такими яркими. К тому же драка происходила не под прожектором, а чуть дальше.

"В своем ответе 5 октября вы указали, куда конкретно ударили Шерзата ножом. Мы только 10 октября после экспертизы узнали место ранения. Вам кто-то сказал так говорить или вы сами это видели?", - поинтересовался адвокат.

Свидетельница считает, что ее неправильно поняли следователи.

"Сразу после события нас задержали. Мы, получается, два дня без сна и без еды были. Мы находились в РОВД. И около ста человек нас допрашивали на тот момент. Честно сказать, я толком даже не помню, о чем они допрашивали. Потому что я говорила им на русском языке, и как они переводили на тот момент, мне как-то было не до этого. Честно, я главное расписалась, потом, получается, главное, чтобы домой уехать", - сказала в оправдание Эльмира Нуркенова.

После этих подозрений адвоката судья разрешил пересмотреть видеозаписи допроса Нуркеновой в РОВД.

Ранее свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.