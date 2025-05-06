Адвокаты подсудимых заявили ходатайство об отводе прокурора Даны Сарсенбай, обвинив её в предвзятом поведении и чрезмерной эмоциональности во время допроса. По их словам, представитель обвинения повышала голос, искажала суть задаваемых вопросов и оказывала давление на Дархана Аскентая. Инициативу поддержали все защитники, кроме стороны защиты Шерзата, передаёт BaigeNews.kz.

"Вы все слышите, что гособвинитель задаёт вопросы в повышенном тоне, оказывая давление на подсудимого Дархана Аскентая", - подчеркнул адвокат Ержанов.

В то же время, родственница обвиняемого Байылхан Бахытжан тоже выразила своё недовольство допросом прокурора в суде.

"Нам тоже очень нелегко. До этого мы молчали только потому что, погиб ребёнок. Не нужно разговаривать насмешливо и задавать в таком тоне вопросы. Челюсть Дархана в очень плохом состоянии из-за полученных травм. Его даже не отправляли в больницу в течение долгого времени. Пусть она так не разговаривает, мы еле держимся", - обратилась к суду она.

В свою очередь, гособвинитель Сарсенбай сказала, что законных оснований для её отвода нет. Она отметила, что отвод прокурору предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом, однако доводы защиты, по её мнению, являются необоснованными и не подтверждаются фактами.