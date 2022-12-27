Адвокаты Биртанова ходатайствуют о возобновлении судебного следствия

Во время заседания апелляционого суда адвокат Елжана Биртанова ходатайствовал о возобновлении расследования дела. Защита просит устранить нарушения законодательства, допущенные судом первой инстанции, передаёт BaigeNews.kz.

"Ходатайство в целях реализации права на судебную защиту, а также обеспечения законности, полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств уголовного дела, восстановления установленного законом порядка судопроизводства, нарушенного судом первой инстанции, а также восполнения пробелов судебного следствия", - заявил адвокат Нурлан Бейсекеев.

Он настоял на допросе в качестве свидетелей бывшего заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, а также министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина. По его словам, их показания могут пролить свет на обстоятельствам переговоров с представителями посольства Хорватии в РК и компании Ericsson Nikola Tesla с участием представителей МЦРИАП.

28 октября экс-министра здравоохранения признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам ограничения свободы.