Адвокатов призывают принять участие на выборах мажилиса парламента

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Республиканская коллегия адвокатов призвала влиятельных и пользующихся уважением общества адвокатов принять участие на выборах мажилиса парламента, передает BaigeNews.kz. Президиум РКА опубликовал открытое обращение.

"Без появления в парламенте массы сильных и независимых адвокатов и юристов из негосударственного сектора реформы правоохранительных органов, адвокатуры и судебной системы будут неэффективными. Мы понимаем, что список политических партий невелик, но имеется возможность баллотироваться по одномандатным округам. Республиканская коллегия адвокатов, как профессиональная организация, не может участвовать в политических процессах, но готова поддержать своих коллег, независимо от их политических взглядов и предпочтений. Уверены, все адвокатское сообщество будет на стороне наших коллег", - говорится в обращении.

По словам правозащитников, предложения адвокатуры по ключевым вопросам не находят поддержки со стороны правоохранительных органов и правительства. При этом в различных комиссиях и рабочих группах количество представителей госорганов больше, чем представителей адвокатуры, считают в коллегии адвокатов.