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Адвокатов призывают принять участие на выборах мажилиса парламента
Республиканская коллегия адвокатов призвала влиятельных и пользующихся уважением общества адвокатов принять участие на выборах мажилиса парламента, передает BaigeNews.kz. Президиум РКА опубликовал открытое обращение.
"Без появления в парламенте массы сильных и независимых адвокатов и юристов из негосударственного сектора реформы правоохранительных органов, адвокатуры и судебной системы будут неэффективными. Мы понимаем, что список политических партий невелик, но имеется возможность баллотироваться по одномандатным округам. Республиканская коллегия адвокатов, как профессиональная организация, не может участвовать в политических процессах, но готова поддержать своих коллег, независимо от их политических взглядов и предпочтений. Уверены, все адвокатское сообщество будет на стороне наших коллег", - говорится в обращении.
По словам правозащитников, предложения адвокатуры по ключевым вопросам не находят поддержки со стороны правоохранительных органов и правительства. При этом в различных комиссиях и рабочих группах количество представителей госорганов больше, чем представителей адвокатуры, считают в коллегии адвокатов.
"К примеру, состав проектного офиса по ревизии УК и УПК представлен в большей части государственными органами правоохранительного блока. В связи с этим мнение силовых структур превалирует над мнением небольшого числа представителей общественности – адвокатов и ученых-юристов. При этом правоохранительные органы также имеют огромное влияние на законодательный процесс. Не секрет, что депутаты, в большинстве своем имеющие большой стаж государственной службы, склонны поддерживать правительственное заключение, отражающее мнение правоохранительных органов. Более того, руководителями рабочих групп в парламенте зачастую назначаются депутаты с преобладающим опытом работы в силовых структурах. В итоге в предыдущие годы мы много раз являлись свидетелями того, что из парламента выходили выхолощенные законы, отражающие интересы органов, ведущих уголовный процесс", - заявили в РКА.
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