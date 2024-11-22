Адвоката осудили за мошенничество в Караганде

В Караганде огласили приговор адвокату за покушение на мошенничество и подстрекательстве потерпевшей к даче взятки должностному лицу, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что Е., являясь членом Карагандинской областной коллегии адвокатов и осуществляя свою адвокатскую деятельность, заключил договор об оказании юридической помощи с гражданкой С., которая является подозреваемой в хищении бюджетных средств. При этом уголовное дело расследуется сотрудниками департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Карагандинской области.

"В ходе оказания юридических услуг Е. стал склонять С. к даче взятки должностному лицу (начальнику досудебного расследования) через посредника в размере 4 000 000 тенге. При передаче указанной суммы Е. задержан сотрудниками департамента КНБ", - сообщили в суде.

Прокурор, как и потерпевшая сторона, просили суд о назначении Е. наказания в виде 3,6 лет лишения свободы.

Защита просила суд не лишать Е. свободы, поскольку он является пенсионером МВД по состоянию здоровья, имеет хронические заболевания, полностью признал свою вину.

По делу проведено ускоренное досудебное расследование.

Санкция части 2 статьи 367 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от трёх до семи лет с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Санкция части 3 статьи 190 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трёх до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.

Суд признал смягчающим вину обстоятельством Е. чистосердечное раскаяние.

"Е. назначено 2 года 7 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля, пожизненном запретом занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.