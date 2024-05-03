Адвоката оштрафовали на 12 млн тенге в Костанае

В суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении члена областной коллегии адвокатов Б. за совершение мошенничества - хищения чужого имущества путём обмана с использованием служебного положения и подстрекательства к даче взятки должностному лицу в значительном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"В ноябре 2022 года для защиты своих прав и интересов по уголовному делу С. заключил договор с адвокатом Костанайской областной коллегии адвокатов Б. на сумму 600 000 тенге. 27 февраля 2024 года адвокат Б., находясь в здании Рудненского городского суда, после оглашения судом решения о направлении дела прокурору, с целью завладения денежными средствами С. и склонения его к даче взятки сотрудникам прокуратуры, сообщил своему подзащитному, что направление дела прокурору улучшает его положение и поэтому сотрудники прокуратуры за это потребуют 2 000 000 тенге. Но он откажет в передаче указанной суммы и предложит им сумму своего адвокатского гонорара в размере 600 000 тенге, которые нужно будет позже ему восполнить", - сообщили подробности дела в суде.

Фактически адвокат Б. ни с кем из сотрудников прокуратуры не встречался, не обсуждал и не договаривался о возврате уголовного дела.

Сначала С. согласился передать деньги. Но позже, осознав незаконность требований, обратился в Антикоррупционную службу с заявлением в отношении адвоката.

Подсудимый Б. вину признал и раскаялся.

Суд признал его виновным по части 3 статьи 24, пункту 3 части 2 статьи 190 УК РК (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и по части 4 статьи 28, части 2 статьи 367 УК (подстрекательство к даче взятки, совершенное в значительном размере).

"С учётом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершённого деяния, всех обстоятельств по делу, суд назначил Б. окончательное наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет 12 000 000 тенге, с конфискацией имущества в виде 26 000 российских рублей, приобретённых на средства, добытые преступным путём, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.