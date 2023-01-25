open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Адвоката могут лишить лицензии за попытку пронести телефон арестованному в СИЗО
Адвоката могут лишить лицензии за попытку пронести телефон арестованному в СИЗО Сегодня, 16:44
146
Сегодня, 16:44
146

Адвоката могут лишить лицензии за попытку пронести телефон арестованному в СИЗО

Попытка передачи была предотвращена сотрудниками СИЗО города Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау. 

Общественный защитник прибыла в следственный изолятор для свидания со своим подзащитным. Однако при досмотре сотрудники следственного изолятора обратили внимание на её тревожное состояние и обнаружили у неё телефон Nokia, который она спрятала в ободке для волос.

"По данному факту в отношении 37-летней жительницы области составлен административный материал и передан в суд, также в отношении женщины будет решаться вопрос о лишение статуса общественного защитника", - отметили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ободок #телефон #СИЗО #Караганда #общественный защитник
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:44
146
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх