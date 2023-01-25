Адвоката могут лишить лицензии за попытку пронести телефон арестованному в СИЗО

Попытка передачи была предотвращена сотрудниками СИЗО города Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау.

Общественный защитник прибыла в следственный изолятор для свидания со своим подзащитным. Однако при досмотре сотрудники следственного изолятора обратили внимание на её тревожное состояние и обнаружили у неё телефон Nokia, который она спрятала в ободке для волос.