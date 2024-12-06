Адвоката Бишимбаева наградили медалью
Вручал награду адвокат стороны Нукеновых.
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Адвокат Ерлан Газымжанов, защищавший в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, получил медаль за профессионализм, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом юрист сообщил на своей странице в Instagram.
"5 декабря, в день казахстанской адвокатуры, мне выпала честь быть награждённым медалью за профессионализм. Эта награда стала для меня не только знаком признания моих усилий и достижений, но и вдохновением продолжать свой путь в защите прав и свобод людей", - написал Газымжанов.
Медаль вручали представители Республиканской коллегии адвокатов - председатель Айдын Бикебаев и его заместитель Игорь Вранчев, который в суде по делу Бишимбаева защищал сторону родственников убитой девушки.
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