Адвоката Арыстанбека Мухамедиулы арестовали на два месяца

"3 июля специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Тулеева М", - сообщили в суде.

Ранее в Антикоре сообщили, что адвоката подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

"Под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи Арыстанбека Мухамедиулы адвокат получил денежные средства в сумме 460 000 долларов от супруги подзащитного в качестве взятки, якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов", - говорилось в сообщении.

По информации Антикора, в ходе следственных действий часть взятки - 255 000 долларов изъята. Остальной суммой подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Напомним, приговором Межрайонного суда по уголовным делам Астаны Мухамедиулы осуждён к восьми годам лишения свободы.

Что происходило в суде во время оглашения приговора, можно прочитать здесь.