Адвокат Жанна Уразбахова прокомментировала уголовное дело против неё
По её словам, такими методами "устраняют из дела неугодных адвокатов".
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Известный казахстанский адвокат Жанна Уразбахова прокомментировала заведённое против неё уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.
Об уголовном деле в отношении Уразбаховой и её коллеги по факту разглашения данных досудебного следствия сообщили в департаменте полиции Алматы.
"Несмотря на установленный запрет, предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством, указанные лица распространили информацию о ходе расследования через СМИ и социальные сети", – отмечается в заявлении полиции.
В ответ Жанна Уразбахова заявила, что такими методами "устраняют из дела неугодных адвокатов".
"Начатое департаментом полиции Алматы уголовное дело в отношении меня незаконное по той простой причине, что материалы уголовного дела я не видела, я с ними не ознакомлена, как я могу их разглашать? Следствие ещё идёт. И главное, я не давала никакую подписку о неразглашении тайны досудебного расследования, а без этой подписки никто не может меня ни в чём подозревать. Мы уже готовим в прокуратуру жалобу на незаконную регистрацию уголовного дела. Буду вас держать в курсе. Считаю, что это дело показатель того, как воспрепятствуют адвокатам в осуществлении защиты", – написала адвокат на своей странице в соцсетях.
По её словам, это не первая попытка отстранить её от уголовного дела и лишить лицензии.
Жанна Уразбахова была адвокатом потерпевшей стороны на суде над экс-министром Куандыком Бишимбаевым.
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