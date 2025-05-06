В Талдыкоргане продолжается слушание по резонансному делу о гибели 16-летнего Шерзата Полата. Очередное заседание посвящено допросу свидетелей, передаёт BaigeNews.kz.

Первым свидетелем выступил Медет Адильжан, который является оперативным сотрудником полиции, непосредственно принимавший участие в раскрытии этого дела. Он рассказал, что 4 октября он получил звонок от дежурного. Затем поехал на место происшествия. А после и в больницу, где допросил Гайыпбаева.

"Я провёл беседу с Гайыпбевым. В ходе диалога мы показали ему фотографии подсудимых для того, чтобы он указал кто именно из них нанёс ножевые ранения. Потерпевший (Гайыпбаев) сказал, что Шерзата ранил Шынасыл Абзал, а его самого Азамат Токтабаев. Он указал на их фотографии", - рассказал свидетель.

В ходе допроса, свидетелю были заданы множество вопросов о видеозаписи с больницы, где происходил диалог между сотрудниками полиции и Гайыпбаевым.

"На видео слышно, что дядя Шерзата говорит о том, что оружие принёс Шерзат. Диалогов кроме этого между нами больше не было. Только тот, который запечетлен на видео", - продолжил Медет Адильжан.

Адвокаты задавали вопросы о законности съёмки видео. Как оказалось, Гайыпбаев не был предупреждён о том, что идёт запись диалога с сотрудниками полиции.

"Видеосъемка была произведена с целью раскрытия преступления. Мы должны были изучить все детали. Гайыпбаев был допрошен между 4-5 утра. Он не спал, свет в палате был включён. Целью видеосъемки было лишь раскрытие дела", - рассказал свидетель.

Вопросы о видео-доказательстве продолжались.

"Когда мы смотрели видео, мы заметили, что видео состоит из трёх частей. Почему оно не было снято полностью? Был сделан монтаж? " - задал вопрос адвокат семьи Шерзата.

На что сотрудник полиции ответил, что память его телефона не позволяла снять ему слитное видео.