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Адвокат потерпевших намекнул на связь подсудимых с бандой "Хуторские"

Сегодня, 14:57
АВТОР
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Верховный суд Сегодня, 14:57
Сегодня, 14:57
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Фото: Верховный суд

На заседании по делу об убийстве Шерзата Полата адвокат потерпевшей стороны Мейржан Шекеев задал неудобный вопрос одному из подсудимых, Нуркиясу Ильясову, ссылаясь публикацию в социальных сетях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам адвоката, в Instagram-аккаунте Ильясова была обнаружена публикация с изображением автомата Калашникова и выложенной из пуль надписью "Хутор".

"С какой целью вы это опубликовали?", - поинтересовался Шекеев в зале суда.

Нуркияс Ильясов отказался отвечать на вопрос.

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