Адвокат потерпевших намекнул на связь подсудимых с бандой "Хуторские"
Сегодня, 14:57
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Сегодня, 14:57Сегодня, 14:57
50Фото: Верховный суд
На заседании по делу об убийстве Шерзата Полата адвокат потерпевшей стороны Мейржан Шекеев задал неудобный вопрос одному из подсудимых, Нуркиясу Ильясову, ссылаясь публикацию в социальных сетях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам адвоката, в Instagram-аккаунте Ильясова была обнаружена публикация с изображением автомата Калашникова и выложенной из пуль надписью "Хутор".
"С какой целью вы это опубликовали?", - поинтересовался Шекеев в зале суда.
Нуркияс Ильясов отказался отвечать на вопрос.
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