Адвокат из Усть-Каменогорска получил уведомление, что он умер

Фото: arnapress.kz

Горожанин перечислил обязательные пенсионные взносы, но платёж вернулся, так как в базе физлиц имелись сведения "о смерти" плательщика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Адвокат поделился случаем, который с ним произошёл, на своей странице в соцсети.

"Представьте себе мою ситуацию: я получаю на свой Kaspi письменное уведомление, что меня нет, я умер! При этом мне возвращается сумма 7000 тенге - платёж в пенсионный фонд. Каково?", - написал юрист.

Устькаменогорец стал разбираться в ситуации и результатом поделился с подписчиками: