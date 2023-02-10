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  • Адвокат из Усть-Каменогорска получил уведомление, что он умер
arnapress.kz Сегодня, 11:18
315
Сегодня, 11:18
315
Фото: arnapress.kz

Адвокат из Усть-Каменогорска получил уведомление, что он умер

Горожанин перечислил обязательные пенсионные взносы, но платёж вернулся, так как в базе физлиц имелись сведения "о смерти" плательщика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Адвокат поделился случаем, который с ним произошёл, на своей странице в соцсети.

"Представьте себе мою ситуацию: я получаю на свой Kaspi письменное уведомление, что меня нет, я умер! При этом мне возвращается сумма 7000 тенге - платёж в пенсионный фонд. Каково?", - написал юрист.

Устькаменогорец стал разбираться в ситуации и результатом поделился с подписчиками:

"Всё банально до мурашек. Обычный сбой программы..."

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#уведомление #сбой #Усть-Каменогорск
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:18
315
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