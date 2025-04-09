Адвокат семьи Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов прокомментировал заявление Назым Кахарман, бывшей жены экс-министра национальной экономики, которая утверждала, что семья осужденного отказалась выплачивать алименты на содержание детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".

По словам Газымжанова, обвинения Кахарман не соответствуют действительности. Он отметил, что сам Бишимбаев не уклоняется от исполнения своих родительских обязательств, однако в связи с утратой источника дохода намерен обратиться в суд с просьбой пересмотреть условия алиментного соглашения. Как указал адвокат, это предусмотрено законом.

Газымжанов также пояснил, что родители Куандыка Бишимбаева некоторое время добровольно выплачивали алименты за сына, строго соблюдая установленную сумму, указанную в соглашении. Однако в последние месяцы, как уверяет правозащитник, Назым Кахарман неоднократно высказывала оскорбления в адрес пожилых родителей Бишимбаева, а также пыталась настроить детей против бабушки и дедушки. В связи с этим они приняли решение временно изменить размер выплат на содержание детей.

По словам адвоката, Назым Кахарман было направлено официальное предложение о пересмотре условий алиментного соглашения. В случае, если предложение не будет принято, Бишимбаев планирует разрешить этот вопрос через суд.

Ерлан Газымжанов подчеркнул, что семья Бишимбаева готова к решению этого конфликта в рамках закона, и намерена продолжить исполнять свои обязательства.

Ранее экс-супруга заявила бывшего чиновника заявила о полном отказе его семьи от выплат.

Напомним, в мае прошлого года Куандык Бишимбаев был признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. От его действий погибла супруга Салтанат Нукенова.

26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.

В конце июля его этапировали в колонию.