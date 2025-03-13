Член Национального курултая и адвокат Айман Умарова подняла проблему связанную с педофилией в стране, передает BaigeNews.kz.

Выступая на рабочей сессии Национального курултая "Гражданское общество" адвокат рассказала о развитии сексуальной патологии у мужчин после 40 лет. Айман Умарова пришла к такому выводу изучив десятки дел связанных с насилием над детьми.

"Появляется определенная патология у многих. Сейчас их стало больше, но они не ходят к врачам, не лечатся, не знают, что такое сексопатолог, стесняются этого. То есть, об этой проблеме нужно говорить и каким-то образом выходить из этой ситуации. Здесь должны подключаться сексопатологи, медики, психологи и, естественно, юристы тоже", - считает спикер.

Адвокат отмечает, что разобравшись с проблемой общество сможет снизить число преступлений, связанных с детской неприкосновенности.

В числе других проблем, что озвучила адвокат, стала переполненность тюрем. Условия, в которых содержатся женщины с детьми, далеки от стандартов.

"У нас шесть учреждений, два из них 1937 года, и единственное учреждение в поселке Жаугашты Алматинской области, где переполненность больше 100 человек составляет. И сидят женщины, где 50 человек должно быть, уже больше. Весь спектр медицинских услуг они получить не могут потому, что приказ министра здравоохранения не включает все услуги. Это один момент. Есть еще случай, недавно женщине с ДЦП ребенком отказали в условно-досрочном освобождении. Многие из них сидят за преступления против собственности, это значит мошенничество, хищение и так далее. То есть они никогда не смогут погасить этот ущерб, сидя в тюрьме, имея пятеро детей", - говорит Айман Умарова.

При этом адвокат не считает амнистию решением проблемы, так как спустя несколько месяцев тюрьмы могут снова переполниться.

Кроме того, член Национального курултая обратила свое внимание и на низкий уровень обучения и подготовки сотрудников правоохранительных органов. Выпускаясь из высших учебных заведений они, зачастую, даже не могут выполнить простые процессуальные действия.

Ранее во время рабочих сессий Национального курултая депутат Максим Рожин назвал одну из главных общественных проблем. По его мнению, казахстанцам нужно бороться с отсутствием культуры и этики. А политолог Газиз Абишев отметил, что на внешнем контуре Казахстану предстоит готовиться к когнитивным идеологическим атакам со стороны агрессивных акторов.