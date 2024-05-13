Адвокат Айман Уманова удостоена премии Стефануса

Айман Умарова защищает тех женщин, которых другие не осмеливаются. Она убеждена, что на её жизнь было совершено покушение. Отважный юрист из Казахстана удостоена премии Стефануса, передаёт BaigeNews.kz.

"Я потрясена оказанной мне честью от живущих в стране, далёкой от моей собственной", - сказала Айман Умарова.

Премия Стефануса учреждена в 2005 году норвежским представительством и правозащитной организацией Stefanus Alliance International. Она присуждается лицу (или лицам), внёсшим выдающийся вклад в продвижение свободы религии и убеждений (FORB), в частности, и других прав человека. Приз составляет 10 000 евро. Церемония награждения состоится в Осло 13 мая.

"На протяжении многих лет Айман Умарова помогала тем, у кого не было голоса. Она защищала самых слабых. Она создала организацию, которая делает то же самое. Умарова столкнулась с сопротивлением властей, но решила продолжить свою важную работу, которая приносит пользу женщинам и детям", - сказал епископ Ингеборг Мидттомме, возглавляющая комитет по присуждению премии.

Ведущий юрист по правам человека в Казахстане неоднократно выступала против силового аппарата. Например, она защищает людей, которые несправедливо преследуются в соответствии с законами об экстремизме и терроризме. И она защищает меньшинства, принадлежащие к различным религиям, от дискриминации. Она защищала людей, спасающихся от геноцида в Синьцзяне в Китае, таких как Сайрагуль Сауытбай, которая во время своего изгнания – посредством книг, лекций и интервью – внесла свой вклад в документирование зверств в лагерях в Синьцзяне.

Умарова защищала "Церковь новой жизни", лидеры которой ответили на сфабрикованные обвинения в манипулировании и гипнозе с целью сбора средств.

Умарова руководит кампаниями по распространению информации и повышению осведомлённости общественности о нарушениях прав человека в ее стране. Умарова также основала неправительственную организацию "Юристы по правам человека", объединяющую правозащитников. Среди них есть группа профессиональных юристов, которые готовы рисковать своей жизнью, берясь за дела, за которые никто другой не осмеливается взяться. Умарова является их наставником.

В мае 2020 года сама Умарова могла погибнуть во время поездки на автомобиле. У машины отказали тормоза. Адвокат вышла из авто до того, как она полностью сгорела. Она лично опубликовала видео на YouTube.

"Тормоза были перерезаны. Я рассказала полиции, кто, по моему мнению, стоит за этим и кто хотел причинить мне вред. Но полиция ничего не сделала, - сказала Умарова. - Я всегда буду рисковать своей жизнью ради прав человека. Многие из моих клиентов находятся в заключении по решению судей, которые действуют как марионетки в театре".

"Настоящий образец для подражания"

Генеральный секретарь Stefanus Alliance International Эд Браун считает, что Айман Умарова - настоящий образец для подражания.

"Она использует своё положение юриста, чтобы служить другим. Она также является не только бесстрашным защитником прав человека в своей собственной стране, Умарова также выступила против Китая, когда власти её собственной страны не осмелились защитить людей, бежавших от зверств в Синьцзяне. Я с нетерпением жду встречи с ней во время церемонии награждения", - сказал он.

День правды

Премия Стефануса 2024 года присуждается в связи с Международным днём борьбы за право на установление истины о грубых нарушениях прав человека и за достоинство жертв. Этот день объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году и отмечается ежегодно 24 марта. Это ежегодное празднование посвящено памяти католического архиепископа Оскара Арнульфо Ромеро, который был убит в собственной церкви в Сан-Сальвадоре, столице Сальвадора, 24 марта 1980 года.

Премия Стефануса