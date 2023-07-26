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Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы подал апелляционную жалобу на приговор
Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы обжалует приговор в отношении своего подзащитного. Дело будет отправлено на апелляцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"Мухамедиулы не подавал апелляционную жалобу на постановление межрайонного суда Астаны по уголовным делам от 20 июня 2023 года. Однако его защита подала апелляционную жалобу на приговор. На этом основании уголовное дело будет направлено в апелляционную стадию в соответствии с установленным законом сроком", - сообщили в суде Астаны в ответ на запрос корреспондента агентства.
В июне в столичном суде №2 района Байконыр вынесли приговор в отношении экс-министра культуры и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.
Экс-министра обвиняли в хищении средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".
Кроме того, в Антикоре сообщили, что Мухамедиулы на посту министра культуры незаконно передал родственникам и аффилированным лицам РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".
Ущерб государству оценили почти в 7 миллиардов тенге.
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