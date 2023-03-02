Адреса дежурных ЦОНов изменились в нескольких городах Казахстана

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Адреса дежурных центров обслуживания населения меняются в Астане и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

В столице до 20.00 будет работать ЦОН по адресу улице Сатпаева, 25 (вместо ЦОНа по проспекту Мангилик ел, 30). В Шымкенте дежурным будет ЦОН по адресу улица Джангельдина, 13А (вместо ЦОНа по улице Мадели Кожа, 1/16).

К слову, с 1 марта в Кызылорде ЦОН по улице Муратбаева, 2Е перешел на обычный график (в будние дни с 9:00 до 18:00).