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tengrinews.kz Сегодня, 16:57
100
Сегодня, 16:57
100
Фото: tengrinews.kz

Адреса дежурных ЦОНов изменились в нескольких городах Казахстана

Адреса дежурных центров обслуживания населения меняются в Астане и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

В столице до 20.00 будет работать ЦОН по адресу улице Сатпаева, 25 (вместо ЦОНа по проспекту Мангилик ел, 30). В Шымкенте дежурным будет ЦОН по адресу улица Джангельдина, 13А (вместо ЦОНа по улице Мадели Кожа, 1/16). 

К слову, с 1 марта в Кызылорде ЦОН по улице Муратбаева, 2Е перешел на обычный график (в будние дни с 9:00 до 18:00).

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#ЦОН #адреса #изменения
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:57
100
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