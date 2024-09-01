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Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменятся в Астане, Алматы и ещё двух городах

Сегодня, 14:03
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BaigeNews.kz Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03
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Фото: BaigeNews.kz

Со 2 сентября изменятся адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов в Астане, Алматы, Шымкенте и Семее, передаёт BaigeNews.kz на пресс-службу "Правительства для граждан.

Ознакомиться с актуальными адресами можно на графике. 

Напомним, что дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу до 20:00, в субботу - до 13:00, дежурные спецЦОНы – в будни до 18:00, в субботу – до 13:00.

 

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