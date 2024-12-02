Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменили в Казахстане
Меры касаются всех областей и трёх городов республиканского значения.
Сегодня, 11:18
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Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
146Фото: Правительство для граждан
В Казахстане объявили о смене адресов дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Новые адреса действуют уже со 2-го декабря этого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Госкорпорацию "Правительство для граждан".
Ознакомиться с актуальным списком дежурных центров вашего региона можно на картинках:
"Напоминаем, что дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу — до 13:00.
Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18:00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00. В субботу спецЦОНы работают до 13:00", - отмечено в обращении к населению Казахстана.
Ранее ранее эксперты высказали опасения по поводу того, что бизнесу передадут функции ЦОНов.
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