Адмштрафы казахстанцы теперь могут проверить на сайте ПКБ

Фото: BaigeNews.kz

Наличие административных штрафов казахстанцы теперь могут проверить на сайте Первого кредитного бюро (ПКБ) - www.1cb.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Пользователи сайта ПКБ могут искать штрафы путём ввода ИИН физического лица, БИН компании или госномера автомобиля.

"Пользователи сайта могут получить сведения о штрафах также быстро и бесплатно, как и на портале электронного правительства. Предполагается, что такие инициативы помогут снизить нагрузку на egov.kz и позволят гражданам получать госуслуги посредством любых удобных каналов", - отмечается в пресс-релизе ПКБ.

Для получения услуг на 1cb.kz достаточно авторизоваться на сайте, выбрать услугу и указать сведения для запроса.

Для проверки собственных нарушений (в том числе правил ПДД) пользователю необходимо ввести свой ИИН и данные удостоверения личности. По итогам проверки пользователь получит сведения обо всех своих действующих административных нарушениях. Также можно проверить штрафы о нарушении ПДД по любому автомобилю при наличии сведений о госномере авто и номере техпаспорта. Чтобы проверить штрафы юрлица достаточно знать БИН и дату регистрации компании.

В ближайших планах Первого кредитного бюро - довести количество доступных услуг на сайте до 30-ти самых востребованных для казахстанцев. Отмечается, что все госуслуги оказываются бесплатно.