Адмнарушения, связанные с пожарами в Казахстане, растут, а уголовная ответственность наступает реже – статистика

Фото: МЧС

Административных правонарушений, связанных с пожарами, в целом по стране по итогам первого полугодия текущего года зарегистрировали 15,2 тысячи — сразу на 19% больше, чем годом ранее, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Однако за январь–август текущего года в стране зарегистрировали 41 уголовное правонарушение, связанное с нарушением требований пожарной безопасности, — на 32,8% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

В региональном разрезе больше всего таких правонарушений зарегистрировали в столице: шесть против 16 годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (пять случаев) и Северо-Казахстанская (четыре случая) области.

Численность лиц, привлечённых к административной ответственности за правонарушения, связанные с пожарами, выросла сразу на 18,8% за год, до 15,1 тысячи человек за первое полугодие.

В том числе за нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности привлекли 13,5 тысячи человек, за нарушение правил пожарной безопасности на транспорте — 706 человек, за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов — 371 человек.

Ещё 236 человек были привлечены к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах.

Отметим: в текущем году лесные и степные пожары охватили многие регионы страны, в том числе Костанайскую, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Абайскую, Жетысускую области и т. д.

В МЧС РК напомнили, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, за повреждение водохозяйственных сооружений, устройств и противопожарных систем водоснабжения и нарушение правил их эксплуатации привлекли 207 человек, за нарушение законодательства Казахстана при проведении аудита в области пожарной безопасности — девять человек.