Инцидент со сходом лавины прокомментировали в администрации горнолыжного курорта "Шымбулак" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Уточняется, что ЧП произошло 10 марта в 9:58 на горе Школьник, в районе канатной дороги Комби-2.

"В 10:02 на пульт Центра оперативного управления курорта поступило сообщение о сходе лавины с верхней экспозиции горы Школьник. Служба спасения незамедлительно прибыла на место и провела обследование лавинного участка. По результатам поисковых мероприятий пострадавших и жертв не обнаружено. Также установлено, что три лыжника самовольно нарушили запрещающие знаки и ограждения, пересекли сетки и выехали на опасный участок, спровоцировав лавину. В настоящее время служба безопасности курорта ведет работу по их установлению и поиску", — говорится в официальном заявлении.

К этому часу все службы курорта находятся в состоянии повышенной готовности для мониторинга ситуации и обеспечения безопасности гостей.

"Трассы Комби 2 и Левый Талгар закрыты, канатная дорога Комби 2 работает только для пеших гостей.Горный курорт Шымбулак настоятельно призывает всех гостей строго соблюдать установленные знаки безопасности и ограждения! Игнорирование предупреждающих знаков может поставить под угрозу не только вашу жизнь, но и жизни окружающих. Опасные зоны закрываются исключительно в целях предотвращения несчастных случаев. Берегите себя и уважайте правила безопасности в горах!", — говорится в сообщении.

На Шымбулаке также отметили, что с учётом обильных осадков, выпавших 7 и 9 марта, лавинная служба курорта провела профилактические спуски лавин, осуществив пять направленных взрывов с использованием противолавинной установки "Аваланчер". В общей сложности было спущено порядка 7 тысяч кубометров снега на участках Конус, Школьник и Сухой Лог. 10 марта в 9:17 служба лавинной безопасности завершила тестирование устойчивости снежного покрова, после чего было подтверждено открытие канатной дороги Комби 2. Все участки внетрассового катания были ограждены сетками, а также оборудованы предупреждающими и запрещающими знаками: "Лавиноопасно", "Закрыто", "Проезд закрыт".