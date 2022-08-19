Администрация Nazarbayev University адекватно отреагировала на скандальное видео

Фото: скриншот видео

Как Baigenews.kz уже сообщал, в соцсетях появилось видео, в котором девушка рассказывает о случаях домогательств и изнасилований в Nazarbayev University.

И вот теперь студентка рассказала, как её обращение восприняли в администрации университета.

"Очень многие спрашивали, как отреагировала администрация. Как вы знаете, меня вызвали в администрацию (университета) после этого видео. Все, что там говорилось, конфиденциально, но в целом всё не так уж плохо. Конечно, были моменты "зачем ты это сказала на публику", но в целом они очень адекватно и очень классно отреагировали. Я очень рада, что у нас такая понимающая администрация. Это триггернуло ряд событий, которые, возможно, поменяют нашу ситуацию в универе. И что людей будут наказывать, а девушки не будут бояться об этом заявлять. …Когда приехала полиция, они сказали, мы её одну не отпустим, полиция хотела давить на меня. Администрация сказала, что она независимый человек, она принимает решения самостоятельно. Они не просили удалить видео, они просто посоветовались: "Что мы можем с этим делать?" Я обожаю нашу администрацию!" — заключила автор видеоблога.

После заявления девушки полиция начала проверку жалобы на домогательства и изнасилования в Nazarbayev University.